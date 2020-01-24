Правительство Украины подпишет соглашение о стратегическом партнерстве с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn 5 февраля. Об этом 24 января в Facebook заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук

По словам Гончарука, это сотрудничество повысит качество железнодорожных перевозок на Украине.

«Важный момент, чтобы избежать спекуляций, — речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии для "Укрзализныци". Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!» — заявил премьер.

«Только консультация». Немцы опровергли заявление Гончарука о передаче им «Укрзализницы» © Facebook, Євген Кравцов

Однако в пресс-службе компании уточнили, что Deutsche Bahn будет предоставлять «Укрзализныце» консультативные услуги, подчеркнув, что об управлении речь не идет.