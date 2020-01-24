По словам Гончарука, это сотрудничество повысит качество железнодорожных перевозок на Украине.
«Важный момент, чтобы избежать спекуляций, — речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии для "Укрзализныци". Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!» — заявил премьер.
Ранее Гончарук на «Украинском завтраке» в Давосе заявил, что официальный Киев хочет отдать Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО «Укрзализныца».
Однако в пресс-службе компании уточнили, что Deutsche Bahn будет предоставлять «Укрзализныце» консультативные услуги, подчеркнув, что об управлении речь не идет.