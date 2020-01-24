Иранские власти пригласили Канаду принять участие в расшифровке бортовых самописцев украинского Boeing, сбитого ПВО Ирана 8 января при вылете из столицы страны. Об этом 23 января сообщило агентство Associated Рress

Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга" © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Ранее иранские официальные лица просили французские и американские власти прислать им современное оборудование для анализа информации диктофонов из кабины самолета.

Иран может не решиться отправить регистраторы в другую страну, опасаясь, что появятся дополнительные подробности о катастрофе, включая 20 секунд между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет, сообщает издание.

На борту самолета «Международных авиалиний Украины» находилось 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все они погибли.

Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.