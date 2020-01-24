Тегеран направил приглашение Канадскому совету по безопасности на транспорте. Сейчас черные ящики украинского авиалайнера все еще находятся в Иране. Канада готова направить группу экспертов в любое место, где будет происходить расшифровка.
Ранее иранские официальные лица просили французские и американские власти прислать им современное оборудование для анализа информации диктофонов из кабины самолета.
Иран может не решиться отправить регистраторы в другую страну, опасаясь, что появятся дополнительные подробности о катастрофе, включая 20 секунд между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет, сообщает издание.
На борту самолета «Международных авиалиний Украины» находилось 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все они погибли.
Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.