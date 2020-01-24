Заместителем председателя Высшего совета правосудия (ВСП) Украины стал Алексей Маловацкий. Об этом вечером 23 января сообщила пресс-служба ведомства

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Кандидатуру Маловацкого на пост своего зама предложил председатель ВСП Андрей Овсиенко.

Эта должность была вакантной долгое время, поэтому Овсиенко заявил о потребности в ее замещении и избрании заместителя председателя ВРП для соответствующей организации работы Совета и распределения обязанностей.

«Высший совет правосудия путем тайного голосования единогласно решил выбрать Маловацкого Алексея Владимировича заместителем председателя Высшего совета правосудия», — говорится в сообщении.

Заместитель главы ВСП избирается на два года.