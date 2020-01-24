Высший совет правосудия — независимый конституционный орган государственной власти и судейского управления, который обеспечивает независимость судебной власти.
Кандидатуру Маловацкого на пост своего зама предложил председатель ВСП Андрей Овсиенко.
Эта должность была вакантной долгое время, поэтому Овсиенко заявил о потребности в ее замещении и избрании заместителя председателя ВРП для соответствующей организации работы Совета и распределения обязанностей.
«Высший совет правосудия путем тайного голосования единогласно решил выбрать Маловацкого Алексея Владимировича заместителем председателя Высшего совета правосудия», — говорится в сообщении.
Заместитель главы ВСП избирается на два года.