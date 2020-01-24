Ранее Верховная Рада приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует на Украине русскоязычные школы. При этом во многих регионах страны часто происходят скандалы на бытовой почве.
В стране сегодня сложилась ситуация, продолжил эксперт, когда власть пытается представить украиноязычных избирателей якобы правильными, а русскоязычное население — серой массой.
«Русскоязычные украинцы тоже патриоты своего государства. Они тоже честные плательщики налогов. И так получается, что нас делят на разные сорта», — подчеркнул Коцаба.
Потому для оппозиции сейчас важно доказать, что они защищают интересы юга и востока Украины, где, как исторически сложилось, большинство местных жителей — русскоговорящие, резюмировал журналист.