Оппозиционные партии Украины, прошедшие в Верховную Раду благодаря населению русскоязычных регионов, должны доказать свою оппозиционность и добиться уравнивания прав всех граждан страны, независимо от языка общения. Об этом рассказал журналист Руслан Коцаба в недавнем эфире телеканала «112 Украина»

Коцаба: У депутатов подгибаются ноги, когда я захожу на сессию Рады © Facebook Руслана Коцабы

В стране сегодня сложилась ситуация, продолжил эксперт, когда власть пытается представить украиноязычных избирателей якобы правильными, а русскоязычное население — серой массой.

«Русскоязычные украинцы тоже патриоты своего государства. Они тоже честные плательщики налогов. И так получается, что нас делят на разные сорта», — подчеркнул Коцаба.

Потому для оппозиции сейчас важно доказать, что они защищают интересы юга и востока Украины, где, как исторически сложилось, большинство местных жителей — русскоговорящие, резюмировал журналист.