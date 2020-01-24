Коцаба: У депутатов подгибаются ноги, когда я захожу на сессию Рады
Коцаба: У депутатов подгибаются ноги, когда я захожу на сессию Рады
© Facebook Руслана Коцабы
Ранее Верховная Рада приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует на Украине русскоязычные школы. При этом во многих регионах страны часто происходят скандалы на бытовой почве.

В стране сегодня сложилась ситуация, продолжил эксперт, когда власть пытается представить украиноязычных избирателей якобы правильными, а русскоязычное население — серой массой.

«Русскоязычные украинцы тоже патриоты своего государства. Они тоже честные плательщики налогов. И так получается, что нас делят на разные сорта», — подчеркнул Коцаба.

Потому для оппозиции сейчас важно доказать, что они защищают интересы юга и востока Украины, где, как исторически сложилось, большинство местных жителей — русскоговорящие, резюмировал журналист.

 