Москва ужесточила политику в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко сейчас именно потому, что в последние годы он стал позволять себе откровенно хамские выпады в адрес России и президента Владимира Путина. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в недавнем интервью сайту Politwera

Безпалько: Русские должны иметь право воссоединиться в рамках единого государственного пространства © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Как ты можешь рассчитывать на хорошие отношения с Путиным, когда ты говоришь у себя в Белоруссии, что Трамп якобы посадит его в 20-й вагон? Для меня это хуже матерной ругани. Но тогда сразу вопрос, а куда Трамп посадит Лукашенко?» — негодует Безпалько.

Последней же каплей, по его мнению, стал отказ Лукашенко разместить на территории Белоруссии, вопреки договоренностям, российскую военно-космическую базу, когда в последний момент он потребовал передать республике российские самолеты якобы для защиты от НАТО.

В любом случае, резюмировал политолог, со стороны Лукашенко вести так себя по отношении к российскому руководству и народу, требуя для себя при этом каких-то экономических преференций, — это как минимум странно.