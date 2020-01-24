Эксперт отметил, что если раньше такое поведение Лукашенко объяснялось его желанием создать имидж «простого рубахи-парня», то в последние годы он, развращенный властью, стал возить своего младшего сына на крупные международные встречи и ругаться хуже чем нецензурно.
«Как ты можешь рассчитывать на хорошие отношения с Путиным, когда ты говоришь у себя в Белоруссии, что Трамп якобы посадит его в 20-й вагон? Для меня это хуже матерной ругани. Но тогда сразу вопрос, а куда Трамп посадит Лукашенко?» — негодует Безпалько.
Последней же каплей, по его мнению, стал отказ Лукашенко разместить на территории Белоруссии, вопреки договоренностям, российскую военно-космическую базу, когда в последний момент он потребовал передать республике российские самолеты якобы для защиты от НАТО.
В любом случае, резюмировал политолог, со стороны Лукашенко вести так себя по отношении к российскому руководству и народу, требуя для себя при этом каких-то экономических преференций, — это как минимум странно.