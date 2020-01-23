Украинская делегация, побывавшая на экономическом форуме в Давосе, вернется оттуда без побед. Об этом 23 января рассказала политолог Александра Решмедилова в ходе пресс-конференции в Киеве

Депутаты Верховной Рады рассказали, за чьи деньги ездили в Давос © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По ее словам, необходимо отличать политическую целесообразность от политического туризма. Решмедилова уверена, многие едут туда для «собственной прокачки» и усиления собственных деловых связей на закулисные мероприятия, нежели для государственных целей.

Логично было бы, если бы туда поехали представители исключительно профильного комитета по иностранным делам. Давос — это, скорее, тусовочное место, добавила политолог.