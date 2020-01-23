«Ни обращение на форуме на английском, ни ранее Том Круз, ни инвестиционный форум в Мариуполе не дали Зеленскому ожидаемых результатов. Давос — это площадка для разговоров о будущем, сверки часов — в одной ли парадигме двигаются мировые гиганты», — сказала эксперт.
По ее словам, необходимо отличать политическую целесообразность от политического туризма. Решмедилова уверена, многие едут туда для «собственной прокачки» и усиления собственных деловых связей на закулисные мероприятия, нежели для государственных целей.
Логично было бы, если бы туда поехали представители исключительно профильного комитета по иностранным делам. Давос — это, скорее, тусовочное место, добавила политолог.