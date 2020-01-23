Королева Великобритании Елизавета II утвердила законопроект об условиях выхода страны из Евросоюза, таким образом, документ стал законом. Об этом 23 января сообщает пресс-служба британских властей

Борис, ты прав. Ищенко прокомментировал действия Джонсона по «жесткому» Brexit без соглашения © РИА Новости, Владимир Трефилов

Великобритания покинет Евросоюз в 23:00 31 января (02:00 мск 1 февраля). До конца года сильных изменений не произойдет, так как сохраняется переходный период, в течение которого стороны будут договариваться о дальнейших отношениях.

Правящая Консервативная партия на недавних выборах одержала убедительную победу, после этого скорое принятие законопроекта о Brexit перестало вызывать сомнения.

Тема выхода Великобритании из ЕС, еще недавно доминировавшая в новостном пространстве страны в течение долгого времени, после выборов полностью ушла на второй план, теперь это воспринимается как решенное дело.