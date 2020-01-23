Накануне документ утвердила палата лордов. В пятницу, 24 января, его должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии. Голосование в европейском парламенте, как ожидается, пройдет 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.
Великобритания покинет Евросоюз в 23:00 31 января (02:00 мск 1 февраля). До конца года сильных изменений не произойдет, так как сохраняется переходный период, в течение которого стороны будут договариваться о дальнейших отношениях.
Правящая Консервативная партия на недавних выборах одержала убедительную победу, после этого скорое принятие законопроекта о Brexit перестало вызывать сомнения.
Тема выхода Великобритании из ЕС, еще недавно доминировавшая в новостном пространстве страны в течение долгого времени, после выборов полностью ушла на второй план, теперь это воспринимается как решенное дело.