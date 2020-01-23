Президент РФ Владимир Путин предложил в 2020 году провести важную и символичную встречу лидеров государств постоянных членов Совбеза ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании. Он заявил об этом 23 января на международном форуме о Холокосте в Израиле

Путин: Холокост — это общая трагедия России и Израиля © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Одной из тем встречи могла бы стать ситуация в Ливии. Но много и других проблем. Проведение встречи именно в этом, 2020-м, году считаю важным и символичным, ведь мы отмечаем 75 лет окончания Второй мировой войны и основания ООН», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром нацистской Германии и создание системы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и угрозы.

Он уточнил, что встречу можно провести в любой точке мира, где это будет удобно. Французский лидер Эммануэль Макрон, в свою очередь, поддержал идею российского коллеги.