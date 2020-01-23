Глава государства отметил, что мировые лидеры должны не проглядеть первые ростки ненависти и антисемитизма и сделать все для защиты мира. По его словам, в этом отношении должны подать пример страны-основательницы ООН.
«Одной из тем встречи могла бы стать ситуация в Ливии. Но много и других проблем. Проведение встречи именно в этом, 2020-м, году считаю важным и символичным, ведь мы отмечаем 75 лет окончания Второй мировой войны и основания ООН», — сказал Путин.
Российский лидер добавил, что саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром нацистской Германии и создание системы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и угрозы.
Он уточнил, что встречу можно провести в любой точке мира, где это будет удобно. Французский лидер Эммануэль Макрон, в свою очередь, поддержал идею российского коллеги.