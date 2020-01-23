В частности, напомнил эксперт, об этом свидетельствовали посещение Путиным мест боев на Вестерплатте в Балтийском море, резолюция Госдумы о преступлениях в Катыни, а также предложение создать объединенный фронт исторической памяти антибандеровской направленности из поляков, русских и евреев.
«Но точно так же, как можно найти оправдание общей исторической политике Польши и России, можно найти и очевидное поле конфликта. Всё это вопрос геополитического выбора», — считает Рэнкас.
По его мнению, «историческая война» навязана Польше её западными покровителями, а нынешний польский премьер Матеуш Моравецкий фактически позиционирует себя как спикер Белого дома.
Даже первые секретари польской компартии, путешествуя на Запад, были более независимыми, не ограничиваясь ролью глухого эха гегемона, заключил собеседник издания.