Кажется удивительным, что российский лидер Владимир Путин отреагировал так поздно на обвинения Варшавы в виновности СССР наряду с гитлеровской Германией в развязывании Второй мировой войны, притом что Москва настаивала на нормальных отношениях с Польшей. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: «Нельзя злоупотреблять обвинениями в антисемитизме и соучастии в Холокосте» © vk.com, Конрад Ренкас

«Но точно так же, как можно найти оправдание общей исторической политике Польши и России, можно найти и очевидное поле конфликта. Всё это вопрос геополитического выбора», — считает Рэнкас.

По его мнению, «историческая война» навязана Польше её западными покровителями, а нынешний польский премьер Матеуш Моравецкий фактически позиционирует себя как спикер Белого дома.

Даже первые секретари польской компартии, путешествуя на Запад, были более независимыми, не ограничиваясь ролью глухого эха гегемона, заключил собеседник издания.