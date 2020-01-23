Руководство США и Великобритании отказались освободить узников нацистского концлагеря Освенцим потому, что боялись всплеска антисемитизма в своих странах. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми 22 января в эфире телеканала «Россия 1»

Яков Кедми рассказал, почему Израиль голосует за резолюции Украины по поводу Крыма © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Вместо этого, по его словам, США и Великобритания в 1945 году бездействовали и оправдывались недостатком военных ресурсов, вместо того чтобы освободить Освенцим, не дожидаясь, пока это сделают советские войска.

«Обратились к британскому и американскому командованию. Сказали: "не надо ничего делать, уничтожьте крематории, разбомбите. Это же просто! У вас полное превосходство в воздухе". Что сказали? "У нас самолетов нет". И бомбили соседний город», — негодует Кедми.

Специалист подчеркнул, что союзнической авиации не составляло труда разбомбить железнодорожные пути и мосты, по которым в лагерь доставляли узников, но из-за их бездействия жертвами нацистов в концлагере стали, по различным данным, от 1,1 до 4 млн человек.