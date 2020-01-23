Ранее британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис пояснил, что данный символ часто используют праворадикальные группы.
«Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов», — говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.
Как сообщалось ранее, в документе полиции Великобритании по борьбе с терроризмом в разделе о знаках и символах праворадикальных групп в перечне татуировок приведен малый герб Украины с подписью «Украинский трезубец (националистический)».