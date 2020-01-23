Полиция Великобритании признала, что ошибочно внесла в антитеррористическое пособие украинский национальный символ трезубец, и заверила, что удалит его из учебного документа. Об этом сообщило издание «Европейская правда» 23 января

Трезубец и свастика. За что государственный герб Украины попал в список экстремистских символов Великобритании © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Брэндон Льюис пояснил, что данный символ часто используют праворадикальные группы.

«Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов», — говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.

Как сообщалось ранее, в документе полиции Великобритании по борьбе с терроризмом в разделе о знаках и символах праворадикальных групп в перечне татуировок приведен малый герб Украины с подписью «Украинский трезубец (националистический)».