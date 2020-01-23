Проживавший в селе Дачное Судакского района Крыма Назаренко занимался бизнесом. В ходе дележа прибыли с компаньоном Анатолием Ращенко возникли разногласия, которые Назаренко разрешил двумя выстрелами из пистолета. От полученных ранений Ращенко скончался.
После совершения убийства Назаренко пешком отправился в центр Феодосии. Он привлек к себе внимание милиционеров патрульно-постовой службы. Они попытались остановить мужчину, но тот выстрелил одному из них в грудь. Ранение оказалось смертельным.
Вскоре прибыло подкрепление, Назаренко задержали. В 1996 году суд приговорил его к расстрелу, однако привести приговор в исполнение не успели — на Украине был объявлен мораторий на смертную казнь.
В 2000-м году смертный приговор заменили Назаренко на пожизненное заключение. В 2017-м году при президенте Петре Порошенко заключенный был амнистирован, но освободился только при Владимире Зеленском, проведя за решеткой 25 лет.