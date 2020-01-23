23 января из Бердичевской колонии освободился заключенный, в 1996 году приговоренный судом Автономной республики Крым к высшей мере наказания - расстрелу. Освободившегося зовут Игорь Назаренко, ему 51 год, он родом из города Джезказган (Казахстан), сообщает украинское издание «Факты»

«Один из лучших снайперов». Убийцу ребенка депутата Соболева ранее лично награждал Порошенко © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

После совершения убийства Назаренко пешком отправился в центр Феодосии. Он привлек к себе внимание милиционеров патрульно-постовой службы. Они попытались остановить мужчину, но тот выстрелил одному из них в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Вскоре прибыло подкрепление, Назаренко задержали. В 1996 году суд приговорил его к расстрелу, однако привести приговор в исполнение не успели — на Украине был объявлен мораторий на смертную казнь.

В 2000-м году смертный приговор заменили Назаренко на пожизненное заключение. В 2017-м году при президенте Петре Порошенко заключенный был амнистирован, но освободился только при Владимире Зеленском, проведя за решеткой 25 лет.