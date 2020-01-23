В четверг, 23 января, в Давосе (Швейцария) премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу «в управление» на 10 лет. По его словам, это делается в рамках сотрудничества по реструктуризации УЗ «Укрзализныця».
Гаврилечко убежден, что у «Укрзализныци» нет ни малейшей потребности в концессии, так как в целом это прибыльная компания.
«Улучшить ситуацию в ней может увольнение всего топ-менеджмента, который не имеет никакого отношения к "Укрзализныце", ликвидация наблюдательного совета и декорпоратизация… Никаких проблем у "Укрзализныци", кроме неадекватного менеджмента, нет», — заявил эксперт.
Он отметил, что декорпоратизация требуется всем украинским госпредприятиям и корпорациям, которые в последнее время стали акционерными обществами. По его словам, это упростило бы администрирование, вернуло бы их под контроль правительства и позволило бы применять адекватные методы стимулирования для «слишком возомнивших о себе» менеджеров.