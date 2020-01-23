Улучшить ситуацию в УЗ «Укрзализныця», как и во многих других госпредприятиях Украины, может увольнение всего топ-менеджмента. Об этом эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко сказал в интервью изданию Украина.ру 23 января

Гаврилечко: Премьер Украины не понимает, что нужно «Укрзализныце» вместо концессии © Facebook/Александр Петрачков Алексей Гончарук сообщил, что Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу «в управление» на 10 лет. По его словам, это делается в рамках сотрудничества по реструктуризации УЗ «Укрзализныця».

Гаврилечко убежден, что у «Укрзализныци» нет ни малейшей потребности в концессии, так как в целом это прибыльная компания.

«Улучшить ситуацию в ней может увольнение всего топ-менеджмента, который не имеет никакого отношения к "Укрзализныце", ликвидация наблюдательного совета и декорпоратизация… Никаких проблем у "Укрзализныци", кроме неадекватного менеджмента, нет», — заявил эксперт.

Он отметил, что декорпоратизация требуется всем украинским госпредприятиям и корпорациям, которые в последнее время стали акционерными обществами. По его словам, это упростило бы администрирование, вернуло бы их под контроль правительства и позволило бы применять адекватные методы стимулирования для «слишком возомнивших о себе» менеджеров.