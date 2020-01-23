Вместо того чтобы стремиться к миру в Донбассе, Киев хочет изменить Минские соглашения в выгодную для себя сторону. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой, опубликованном 23 января на сайте ведомства

Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Алексей Резников заявил, что Минские соглашения необходимо пересмотреть, закрепив за Украиной право установить контроль над границей перед выборами в Донбассе.

«Минские соглашения — это достигнутый с огромным трудом компромисс, который помог предотвратить продолжение войны, развязанной Киевом против собственного народа, и помогает до сих пор. Любой его пересмотр может негативно отразиться на ситуации в регионе. Именно поэтому мы остаемся приверженными Комплексу мер и скрупулезно выполняем свою часть обязательств», — говорится в заявлении.

Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений – Резников © скриншот LBTV | скриншот LBTV | Перейти в фотобанк еще в феврале 2015 года обрели статус международно-правового документа, одобренного Советом Безопасности ООН, а значит вносить какие-либо правки в документ такого уровня невозможно.

Никонорова призвала украинскую сторону не идти путем команды экс-президента Петра Порошенко, а выполнить свои обязательства перед народом Донбасса, выполняя договоренности, достигнутые в Минске.

Попытки изменить последовательность выполнения соглашений она назвала фантазией отдельных представителей Киева.