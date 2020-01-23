Ранее представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников заявил, что Минские соглашения необходимо пересмотреть, закрепив за Украиной право установить контроль над границей перед выборами в Донбассе.
«Минские соглашения — это достигнутый с огромным трудом компромисс, который помог предотвратить продолжение войны, развязанной Киевом против собственного народа, и помогает до сих пор. Любой его пересмотр может негативно отразиться на ситуации в регионе. Именно поэтому мы остаемся приверженными Комплексу мер и скрупулезно выполняем свою часть обязательств», — говорится в заявлении.
По ее словам, Минские соглашения еще в феврале 2015 года обрели статус международно-правового документа, одобренного Советом Безопасности ООН, а значит вносить какие-либо правки в документ такого уровня невозможно.
Никонорова призвала украинскую сторону не идти путем команды экс-президента Петра Порошенко, а выполнить свои обязательства перед народом Донбасса, выполняя договоренности, достигнутые в Минске.
Попытки изменить последовательность выполнения соглашений она назвала фантазией отдельных представителей Киева.