«По информации Национального антикоррупционного бюро, еще в 2015-2016 годах Логвинский с сообщниками с помощью топ-чиновников Минюста украл у государства 54 миллиона гривен (около 130 миллионов рублей — ред.). Для реализации преступной схемы ввели в заблуждение Европейский суд по правам человека», — говорится в материале.
Всего, по данным следствия, к преступной схеме причастны шесть человек: Логвинский, Бернацкая, бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ и трое технических исполнителей и пособников.
Ранее бывший уполномоченный правительства по делам ЕСПЧ Борис Бабин заявил, что правоохранители пытались вручить ему подозрение по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).