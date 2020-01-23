В Офисе генпрокурора подписали подозрения экс-депутату Рады от «Народного фронта» Георгию Логвинскому и бывшей первой замминистра юстиции Натальи Бернацкой. Об этом 23 января сообщает «Украинская правда»

Экс-замглавы миграционной службы Украины вручили подозрение © пресс-служба НАБУ говорится в материале.

Всего, по данным следствия, к преступной схеме причастны шесть человек: Логвинский, Бернацкая, бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ и трое технических исполнителей и пособников.

Ранее бывший уполномоченный правительства по делам ЕСПЧ Борис Бабин заявил, что правоохранители пытались вручить ему подозрение по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).