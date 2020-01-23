Среди положительных тенденций Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств отмечает прогресс Польши в области интеграции цыган. При этом не было достигнуто никаких результатов в вопросе признания этническим меньшинством силезцев — потомков коренного населения Верхней Силезии.
Статистика также показывает, что в польском обществе растет число высказываний и инцидентов на почве ненависти.
«Причем самой уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, цыгане и все чаще украинцы», — говорится в докладе.
В Совете Европы отмечают, что Польше необходимо срочно решить проблему недопонимания в обществе, а также неэффективности расследования преступлений, связанных с ненавистью и нетерпимостью.