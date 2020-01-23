Рейтинг ужасов. Самые тяжелые истории украинских мигрантов в Польше
Рейтинг ужасов. Самые тяжелые истории украинских мигрантов в Польше
© РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк
Среди положительных тенденций Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств отмечает прогресс Польши в области интеграции цыган. При этом не было достигнуто никаких результатов в вопросе признания этническим меньшинством силезцев — потомков коренного населения  Верхней Силезии.

Статистика также показывает, что в польском обществе растет число высказываний и инцидентов на почве ненависти.

«Причем самой уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, цыгане и все чаще украинцы», — говорится в докладе.

В Совете Европы отмечают, что Польше необходимо срочно решить проблему недопонимания в обществе, а также неэффективности расследования преступлений, связанных с ненавистью и нетерпимостью.