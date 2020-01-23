Возле Одессы пожар на полях подобрался к газовой АЗС — СМИ
Возле Одессы пожар на полях подобрался к газовой АЗС — СМИ
© РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
Пожарные уже ликвидируют многочисленные возгорания травы, камыша и сухостоя.

Только за минувшие сутки произошло 149 пожаров на открытых территориях на Прикарпатье, в Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

«Учитывая опасность, которую представляют такие возгорания, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах путем выжигания сухой растительности», — говорится в материале.

 