Пожарные уже ликвидируют многочисленные возгорания травы, камыша и сухостоя.
Только за минувшие сутки произошло 149 пожаров на открытых территориях на Прикарпатье, в Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.
«Учитывая опасность, которую представляют такие возгорания, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах путем выжигания сухой растительности», — говорится в материале.