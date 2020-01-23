Информация о том, что переговорную площадку по Донбассу могут перенести в Израиль, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал миротворцем, – просто слухи. Об этом рассказал израильский политолог Авигдор Эскин 23 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике». Трансляция ©

«С какой стати? В рамках такого иногда осознанного, иногда спонтанного бреда, нагнетаемого с обеих сторон, тоже могло прозвучать что-то про небесный Иерусалим, как брюки превращаются в шорты и как Порошенко стал Вальцманом и так далее», — подчеркнул Экскин.

Хотя Нетаньяху действительно сумел выстроить хорошие отношения и с российским лидером Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским, ему совсем не нужно брать на себя роль посредника в переговорах Москвы и Киева.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.