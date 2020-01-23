«Было несколько тысяч евреев передано. Этот эпизод был совершенно не исследован историками Холокоста. У историков Холокоста, насколько мне известно, просто нет никакой информации. Исследование этого эпизода очень важно», — сказал эксперт.
По его словам, украинские националисты планировали полностью уничтожить этнических евреев ради построения своего государства еще в 1938 году, когда была написана Украинская военная доктрина» Михаила Колодзинского.
В результате, добавил Дюков, на одном из секретных совещаний нацистское руководство решило именно руками украинских националистов после победы над Польшей уничтожать евреев и образованных поляков.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.