В одном из документов, рассекреченных ЦРУ, есть информация о том, как летом 1941 года арестованные в Венгрии евреи через границу передавались украинским нацистам для расстрела. Об этом рассказал глава фонда «Историческая память» Александр Дюков 23 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике». Трансляция ©

По его словам, украинские националисты планировали полностью уничтожить этнических евреев ради построения своего государства еще в 1938 году, когда была написана Украинская военная доктрина» Михаила Колодзинского.

В результате, добавил Дюков, на одном из секретных совещаний нацистское руководство решило именно руками украинских националистов после победы над Польшей уничтожать евреев и образованных поляков.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.