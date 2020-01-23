В Киеве нагрянули с обыском к атошнице с позывным Пума
В Киеве нагрянули с обыском к атошнице с позывным Пума
© Facebook Инна Грищенко
«Суд освободил из-под стражи Инну Грищенко "Пуму", которая подозревается в покушении на предпринимателя из Галичины, благодаря которому, по версии полиции, удалось раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета», — написал он.

Ей изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

Суд освободил фигурантку дела об убийстве Шеремета