Суд освободил фигурантку дела об убийстве Шеремета

Суд изменил меру пресечения Инне Грищенко, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета и подозревается в организации неудачного покушения на предпринимателя в Ивано-Франковской области. Об этом 23 января сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram
«Суд освободил из-под стражи Инну Грищенко "Пуму", которая подозревается в покушении на предпринимателя из Галичины, благодаря которому, по версии полиции, удалось раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета», — написал он.
Ей изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.
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