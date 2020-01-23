Суд освободил фигурантку дела об убийстве Шеремета

Суд изменил меру пресечения Инне Грищенко, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета и подозревается в организации неудачного покушения на предпринимателя в Ивано-Франковской области. Об этом 23 января сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram

В Киеве нагрянули с обыском к атошнице с позывным Пума © Facebook Инна Грищенко Инну Грищенко "Пуму", которая подозревается в покушении на предпринимателя из Галичины, благодаря которому, по версии полиции, удалось раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета», — написал он.

Ей изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.