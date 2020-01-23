Выявить нарушительницу было несложно — о том, как она обманула тепловизоры, девушка по имени Яо написала на своей странице в китайской соцсети. По ее словам, перед путешествием у нее поднялась температура и начался кашель. Перед прибытием в Париж она приняла жаропонижающий препарат, что позволило ей без проблем пройти контроль в аэропорту.
«Получив эту информацию, посольство уделило ей повышенное внимание. В тот же день вечером посольство связалось с Яо и потребовало от нее как можно скорее связаться со службой срочной медицинской помощи Парижа, поставить в известность о случившемся соответствующие службы», — сообщили в посольстве Китая во Франции.
Вспышка заболеваемости вирусной пневмонией была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. Коронавирус nCoV уже подхватили 571 человек в 25 провинциях Китая, 17 из них скончались.