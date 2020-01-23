Жительнице Китая с признаками заражения коронавирусом удалось попасть из Уханя во Францию – девушка обманула тепловизоры с помощью жаропонижающих средств. Об этом в четверг, 23 января, сообщил "Интерфакс"

Смертельные посылки. Ученый рассказал, как на AliExpress можно подхватить китайский коронавирус © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Получив эту информацию, посольство уделило ей повышенное внимание. В тот же день вечером посольство связалось с Яо и потребовало от нее как можно скорее связаться со службой срочной медицинской помощи Парижа, поставить в известность о случившемся соответствующие службы», — сообщили в посольстве Китая во Франции.

Вспышка заболеваемости вирусной пневмонией была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. Коронавирус nCoV уже подхватили 571 человек в 25 провинциях Китая, 17 из них скончались.