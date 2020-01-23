Сравнив НАТО с Советом безопасности ООН, польский президент заявил, что Альянс намного более эффективен в военном контексте.
«Мы можем сказать, что НАТО является лучшим союзом в мире и лучшим союзом в истории всего мира. Это очень важно, особенно сейчас, когда мы говорим обо всех угрозах, обо всех потенциальных кризисах, которых мы можем ожидать — будь то Ближний Восток, Европа или Украина», — сказал Дуда.
По его словам, главный интерес Польши заключается в том, чтобы усилить НАТО на его восточном фланге.