В военном отношении Североатлантический альянс превосходит Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент Польши Анджей Дуда, передает РИА Новости

Сравнив НАТО с Советом безопасности ООН, польский президент заявил, что Альянс намного более эффективен в военном контексте.

«Мы можем сказать, что НАТО является лучшим союзом в мире и лучшим союзом в истории всего мира. Это очень важно, особенно сейчас, когда мы говорим обо всех угрозах, обо всех потенциальных кризисах, которых мы можем ожидать — будь то Ближний Восток, Европа или Украина», — сказал Дуда.