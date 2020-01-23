По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в декабре прошлого года безработными были 338,2 тыс. граждан страны.
«К сожалению, более чем 10 миллионов человек, украинцев, до сих пор живут за чертой бедности, и пока мы имеем такое бедное население, такое количество людей, которые должны думать о том, как прокормить семью, мы будем иметь огромные предпосылки для коррупции», — считает Гончарук.
Ранее Гончарук заявил, что каждый крупный инвестор, который вложит более 100 миллионов долларов на Украине, получит прямые гарантии от правительства.