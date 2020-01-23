Израильский политолог Авигдор Экскин не любит слово «Холокост», поскольку оно, по его мнению, неорганичное, не русское и уж тем более не еврейское. Он рассказал об этом 23 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике». Трансляция ©

Эскин отметил, что поскольку сегодня проходят памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим, нужно прежде всего отдать дань уважения тем, кто освободил его узников.

По его мнению, не менее важен тот факт, что в Израиле сегодня открывается памятник жертвам блокады Ленинграда, который призван в очередной раз напомнить, кто на самом деле развязал Вторую мировую войну и кто отдал свои жизни ради спасения мира.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.