«Я очень не люблю само слово «Холокост». Оно совершенно не органично. Оно не русское, и уж точно не еврейское. Вообще непонятно, почему оно появилось. Я больше люблю рассказывать об успехах израильской армии», — подчеркнул эксперт.
Эскин отметил, что поскольку сегодня проходят памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим, нужно прежде всего отдать дань уважения тем, кто освободил его узников.
По его мнению, не менее важен тот факт, что в Израиле сегодня открывается памятник жертвам блокады Ленинграда, который призван в очередной раз напомнить, кто на самом деле развязал Вторую мировую войну и кто отдал свои жизни ради спасения мира.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.