Ранее Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии времен Второй мировой войны Юзефа Липского, который пообещал поставить памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.
«Специальная команда, состоящая из представителей канцелярий президента и премьер-министра, МИД, будет следить за событиями в четверг в Иерусалиме. Мы будем в курсе выступления президента Владимира Путина и других представителей Российской Федерации», — заявил польский чиновник.
Дворчык пообещал немедленную реакцию польских властей на то, что произойдет в Иерусалиме.
Ранее польский президент Анджей Дуда, которому не предоставили возможность выступить на форуме, отказался ехать в Иерусалим. Дуду оскорбило то, что право голоса там получили лидеры России, Германии, Франции, но не Польши.
Пятый Всемирный форум памяти Холокоста проходит в Израиле 23 января. Он приурочен к 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим войсками Красной Армии.
Участниками мероприятия станут главы государств и правительств более чем 40 стран, включая США, Францию, Австрию, Грецию, Италию и Украину.
В четверг, 23 января, президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.