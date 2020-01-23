Следить за выступлением президента РФ Владимира Путина на форуме в память о жертвах Холокоста будет специально созданный штаб. Об этом заявил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчык, сообщает 23 января РИА Новости

Ранее Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии времен Второй мировой войны Юзефа Липского, который пообещал поставить памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

«Специальная команда, состоящая из представителей канцелярий президента и премьер-министра, МИД, будет следить за событиями в четверг в Иерусалиме. Мы будем в курсе выступления президента Владимира Путина и других представителей Российской Федерации», — заявил польский чиновник.

Пока не дошло до санкций. Фестиваль польско-российской ненависти надо остановить © Facebook, Maciej Wiśniowski | Перейти в фотобанк

Ранее польский президент Анджей Дуда, которому не предоставили возможность выступить на форуме, отказался ехать в Иерусалим. Дуду оскорбило то, что право голоса там получили лидеры России, Германии, Франции, но не Польши.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста проходит в Израиле 23 января. Он приурочен к 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим войсками Красной Армии.

Участниками мероприятия станут главы государств и правительств более чем 40 стран, включая США, Францию, Австрию, Грецию, Италию и Украину.

В четверг, 23 января, президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.