Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина была вынуждена выпустить евробонды, чтобы справиться с долгами, которые оставила прошлая власть. Об этом 23 января он сообщил в своем Telegram-канале

Гончарук заявил, что обслуживание госдолга до 2022 года будет стоить Украине 484 млрд гривен годовых (около 1,5 триллиона рублей). «В наследство нашему правительству досталась куча долгов по сумасшедшим процентам… Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам. Простыми словами, мы замещаем долги — отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что выгодно для нашего государства», — написал он. Кредиторы выстраивались в очередь, чтобы дать Украине взаймы 1,25 млрд евро — офис Зеленского © CC0, Pixabay