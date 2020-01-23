Гончарук заявил, что обслуживание госдолга до 2022 года будет стоить Украине 484 млрд гривен годовых (около 1,5 триллиона рублей).
«В наследство нашему правительству досталась куча долгов по сумасшедшим процентам… Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам. Простыми словами, мы замещаем долги — отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что выгодно для нашего государства», — написал он.
Он отметил, что в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75% в год. Сегодня Украина заимствует 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.