Украинские националисты времен Второй мировой войны уничтожали еврейское население для того, чтобы понравиться руководству нацистской Германии. Об этом рассказал руководитель Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко 23 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике». Трансляция © Ярослав Стецько писал, что украинский национализм, немецкий нацизм и итальянский фашизм — это разные проявления одного духа.

«Это было вызвано желанием понравиться немцам, выслужиться перед нацистами и быть в данной ситуации быть более последовательными в воплощении принципа "окончательного решения еврейского вопроса". Мягко говоря, переусердствовали», — указал Бондаренко.

Но это привело к тому, добавил политолог, что в 1954 году от группировки Степана Бандеры откололась организация под названием «ОУН за рубежом», которая пыталась отмежеваться от тех преступлений и создавать в эмиграции украинско-еврейские комитеты.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.