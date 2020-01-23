В четверг, 23 января, Путин прибыл в Иерусалим для участия в качестве главного гостя в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Он также будет присутствовать на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.
«Что касается трагедии Холокоста, 40% убитых и замученных евреев — это евреи Советского Союза», — заявил российский лидер, добавив, что это в полном смысле слова общая трагедия двух стран.
Ранее Путин побеседовал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также провел встречу с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.
Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.