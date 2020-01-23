Президент РФ Владимир Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля, отметив, что 40% замученных евреев были из Советского Союза. Он сказал об этом в ходе встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином 23 января, передает РИА Новости

Зеленский заявил, что отказался от своего места на форуме памяти Холокоста © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Что касается трагедии Холокоста, 40% убитых и замученных евреев — это евреи Советского Союза», — заявил российский лидер, добавив, что это в полном смысле слова общая трагедия двух стран.

Ранее Путин побеседовал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также провел встречу с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.

Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.