«Все остальное — это вещи, которые можно накачивать-раскачивать в отчетах [главы партии "Слуга народа" Александра] Корниенко, [главы парламентской фракции "Слуги народа" Давида] Арахамии и депутатов мальчиков-девочек из фракций. Наверное, они запишут, что провели разные встречи, и все это было весело и интересно. Мы выступаем преимущественно в роли статистов, интерес к нам не очень высок и даже падает», — убежден эксперт.
С 21 по 24 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. Накануне там выступил президент Украины Владимир Зеленский.