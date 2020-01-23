На экономическом форуме в Давосе «Укрзализныця» заключила меморандум об обмене опытом с немецкими коллегами из Deutsche Bahn. Но это, пожалуй, единственное достижение на мероприятии, которым может похвастаться Киев. Такое мнение в ходе пресс-конференции выразил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Украина.ру на Youtube День соборности Украины: люди бьют в барабаны и повязали себя флагами