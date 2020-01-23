В этом учебном году среди школьников любых национальностей пройдет литературный конкурс «Земля. Природа, Родина. Будущее», посвященный памяти советского писателя Ярослава Галана, убитого украинскими националистами в 1949 году. Об этом 23 января сообщается на странице Движения в защиту детства, одного из организаторов конкурса

День в истории. 24 октября: во Львове бандеровцами зверски убит знаменитый писатель © i.livelib.ru | i.livelib.ru | Перейти в фотобанк

Раскрывать избранную тему можно в стихах, прозе, пьесах, публицистических и научно-популярных статьях и очерках. Каждый жанр выделен в отдельную номинацию.

«Участник конкурса может представить работы в разных номинациях, оценка представленных работ осуществляется в каждой номинации независимо», — говорится в сообщении.

Советский писатель-антифашист Ярослав Галан был убит 24 октября 1949 года в своей квартире во Львове членом ОУН Михаилом Стахуром. Убийца нанес не менее 11 ударов топором.