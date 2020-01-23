На выбор участникам конкурса предлагаются десять тем. В том числе глобальные проблемы современного мира, история и ее уроки, борьба против войны и сохранение окружающей среды.
Раскрывать избранную тему можно в стихах, прозе, пьесах, публицистических и научно-популярных статьях и очерках. Каждый жанр выделен в отдельную номинацию.
«Участник конкурса может представить работы в разных номинациях, оценка представленных работ осуществляется в каждой номинации независимо», — говорится в сообщении.
Советский писатель-антифашист Ярослав Галан был убит 24 октября 1949 года в своей квартире во Львове членом ОУН Михаилом Стахуром. Убийца нанес не менее 11 ударов топором.