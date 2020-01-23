По его словам, эти новые европейские политики сегодня пытаются обвинить Советский Союз наряду с нацистским лидером Адольфом Гитлером в развязывании Второй мировой войны, что недопустимо.
«Когда мы бываем в Израиле, израильские парламентарии нам говорят: мы с вами до конца, мы этого никогда не простим и не забудем», — подчеркнул Джабаров.
Более того, продолжил парламентарий, Израиль после Второй мировой войны стал единственной страной, которая устанавливает памятники советским солдатам, в то время как европейские государства занимаются их демонтажом.
Россия, добавил сенатор, никогда не забудет о трагедии Холокоста, поскольку среди погибших советских граждан было огромное количество этнических евреев, павших от рук нацистов и их пособников.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.