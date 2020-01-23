Руководство и народ Израиля вместе с Россией отстаивает историю Великой Отечественной войны и не позволяет переписать ее в угоду европейским политикам. Об этом рассказал член Совета Федерации Владимир Джабаров 23 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике». Трансляция © Адольфом Гитлером в развязывании Второй мировой войны, что недопустимо.

«Когда мы бываем в Израиле, израильские парламентарии нам говорят: мы с вами до конца, мы этого никогда не простим и не забудем», — подчеркнул Джабаров.

Более того, продолжил парламентарий, Израиль после Второй мировой войны стал единственной страной, которая устанавливает памятники советским солдатам, в то время как европейские государства занимаются их демонтажом.

Россия, добавил сенатор, никогда не забудет о трагедии Холокоста, поскольку среди погибших советских граждан было огромное количество этнических евреев, павших от рук нацистов и их пособников.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.