Украинская делегация отдала свои приглашения на Всемирный форум памяти Холокоста украинцам, которые пережили эти события. Об этом 23 января сообщается на сайте Офиса президента Украины

«Украинская делегация, прибывшая в Иерусалим для участия в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, решила отдать свои приглашения людям украинского происхождения, которые пережили эту страшную трагедию», — говорится в сообщении. Зеленский заявил, что отказался от своего места на форуме памяти Холокоста © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Также приводятся слова Владимира Зеленского, который сообщил, что несколько министров из правительства Израиля отдали свои билеты людям, которые пережили Холокост, они сейчас живут в Израиле, многие из них — украинского происхождения.

«Я сказал: если мы можем, давайте отдадим наши приглашения», — заявил Зеленский.

Президент напомнил, что каждый четвертый еврей, погибший во время Второй мировой войны, проживал на Украине.