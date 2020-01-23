«Украинская делегация, прибывшая в Иерусалим для участия в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, решила отдать свои приглашения людям украинского происхождения, которые пережили эту страшную трагедию», — говорится в сообщении.
Также приводятся слова Владимира Зеленского, который сообщил, что несколько министров из правительства Израиля отдали свои билеты людям, которые пережили Холокост, они сейчас живут в Израиле, многие из них — украинского происхождения.
«Я сказал: если мы можем, давайте отдадим наши приглашения», — заявил Зеленский.
Президент напомнил, что каждый четвертый еврей, погибший во время Второй мировой войны, проживал на Украине.