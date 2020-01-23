В среду, 22 января, депутат Илья Кива в одном из ресторанов Киева подрался с участником так называемой АТО Михаилом Майманом.
После этого Нацполиция возбудила уголовное дело по заявлению Кивы, а прокуратура — по заявлению Маймана.
«Как известно, Кива входит в близкое окружение министра внутренних дел Арсена Авакова. Министр награждал Киву пистолетом и назначал главой департамента по борьбе с наркотрафиком. Также Кива принимал участие в кампании против главы НАБУ Артема Сытника из-за расследования дела по рюкзакам Авакова», — написал Лещенко.
По его словам, во избежание конфликта интересов, Офис генпрокурора объединил два производства в одно и поручил расследование ГБР.
Предварительно, у потерпевшего от нападения Кивы — перелом носа и сотрясение мозга.