Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка передал дело депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы из Национальной полиции в Государственное бюро расследований (ГБР), чтобы избежать конфликта интересов с главой МВД Арсеном Аваковым. Об этом 23 января сообщил экс-депутат Рады Сергей Лещенко в своем Telegram-канале

Нардеп Кива подрался с атошником в киевском ресторане © Скриншот из видео Илья Кива в одном из ресторанов Киева подрался с участником так называемой АТО Михаилом Майманом.

После этого Нацполиция возбудила уголовное дело по заявлению Кивы, а прокуратура — по заявлению Маймана.

«Как известно, Кива входит в близкое окружение министра внутренних дел Арсена Авакова. Министр награждал Киву пистолетом и назначал главой департамента по борьбе с наркотрафиком. Также Кива принимал участие в кампании против главы НАБУ Артема Сытника из-за расследования дела по рюкзакам Авакова», — написал Лещенко.

По его словам, во избежание конфликта интересов, Офис генпрокурора объединил два производства в одно и поручил расследование ГБР.

Предварительно, у потерпевшего от нападения Кивы — перелом носа и сотрясение мозга.