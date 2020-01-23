«Сегодня мы представляем результаты работы по оценке численности населения Украины. Оценку мы провели за 3 месяца напряженной работы. Для государства эта работа не стоила никаких дополнительных денег», — написал он.
Согласно результатам исследования, на 1 декабря 2019 года население Украины составляет 37,29 млн человек — 20,01 млн женщин и 17,28 млн мужчин. В Киеве живет 3,7 млн человек.
По результатам Всеукраинской переписи 2001 года, население Украины составляло 48,457 млн человек.
Нынешнее исследование проходило без учета территорий ДНР и ЛНР, а также Крыма.