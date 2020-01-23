Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года официально зарегистрированы 37,29 млн человек. Об этом он сообщил 23 января в своем Facebook

Нет необходимости стране, потерявшей промышленность, держать 30 млн населения – Дудчак © РИА Новости, Евгений Биятов

Согласно результатам исследования, на 1 декабря 2019 года население Украины составляет 37,29 млн человек — 20,01 млн женщин и 17,28 млн мужчин. В Киеве живет 3,7 млн человек.

По результатам Всеукраинской переписи 2001 года, население Украины составляло 48,457 млн человек.

Нынешнее исследование проходило без учета территорий ДНР и ЛНР, а также Крыма.