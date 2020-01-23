Движение по дороге международного значения Львов - Рава-Русская перекрыли работники шахт Львовской области, требующие погасить задолженности по зарплате. Об этом 23 января на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

Лидеры независимых профсоюзов украинского предприятия «Львовуголь» объявили голодовку

Автобусы с 50 активистами из профсоюза горняков перекрыли дорогу в восемь часов утра в селе Добросин. Каждые 10 минут протестующие пропускают спецтранспорт, рейсовые автобусы, транспорт с детьми и пожилыми людьми.

Тем временем в здании Львовской областной государственной администрации третий день продолжают голодовку лидеры шахтерских профсоюзов.

По словам Волынца, общий долг по зарплате украинским шахтерам составляет около 48 миллионов долларов.