По состоянию на середину января задолженность по зарплатам сотрудникам «Львовугля» превысила 13 миллионов долларов.
Автобусы с 50 активистами из профсоюза горняков перекрыли дорогу в восемь часов утра в селе Добросин. Каждые 10 минут протестующие пропускают спецтранспорт, рейсовые автобусы, транспорт с детьми и пожилыми людьми.
Тем временем в здании Львовской областной государственной администрации третий день продолжают голодовку лидеры шахтерских профсоюзов.
По словам Волынца, общий долг по зарплате украинским шахтерам составляет около 48 миллионов долларов.