Лидеры независимых профсоюзов украинского предприятия «Львовуголь» объявили голодовку
Лидеры независимых профсоюзов украинского предприятия «Львовуголь» объявили голодовку
По состоянию на середину января задолженность по зарплатам сотрудникам «Львовугля» превысила 13 миллионов долларов. 

Автобусы с 50 активистами из профсоюза горняков перекрыли дорогу в восемь часов утра в селе Добросин. Каждые 10 минут протестующие пропускают спецтранспорт, рейсовые автобусы, транспорт с детьми и пожилыми людьми.

Тем временем в здании Львовской областной государственной администрации третий день продолжают голодовку лидеры шахтерских профсоюзов.

По словам Волынца, общий долг по зарплате украинским шахтерам составляет около 48 миллионов долларов.