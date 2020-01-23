Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет разделено, а будущее Министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер. Об этом 23 января в интервью "Интерфакс-Украина" сообщила министр Оксана Коляда

После формирования правительства украинские ветераны требовали от Кабмина не совмещать их дела с вопросами Донбасса и Крыма, поскольку посчитали, что они к этому не имеют никакого отношения.

«Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже которое будет возглавлять профильный вице-премьер-министр», — заявила она.

«С застывшей улыбкой на лице». Русский неонацист «Азова» убит его любимым оружием © Morgane Lafond / flickr

Коляда также заявила, что на данный момент не располагает информацией, кто возглавит будущее Министерство временно оккупированных территорий после разъединения.