После формирования правительства украинские ветераны требовали от Кабмина не совмещать их дела с вопросами Донбасса и Крыма, поскольку посчитали, что они к этому не имеют никакого отношения.
«Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже которое будет возглавлять профильный вице-премьер-министр», — заявила она.
Коляда отметила, что есть понимание того, что следует не восстанавливать Министерство оккупированных территорий, а необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе Министерства реинтеграции. На вопрос, как именно технически будет проходить разделение, министр ответила, что есть несколько вариантов, в том числе и отмена того решения, которое объединило два министерства. Свои предложения она обещала обнародовать в ближайшее время.
Коляда также заявила, что на данный момент не располагает информацией, кто возглавит будущее Министерство временно оккупированных территорий после разъединения.