По его словам, ОПЗЖ пользуется поддержкой в регионе, что позволит сформировать большинство на местных выборах.
«Нашим кандидатом в мэры будет Николай Скорик, руководитель нашей региональной организации. Мы считаем, что он отстаивал и отстаивает интересы одесситов правильно, будем его поддерживать и рассчитываем, что он победит», — заявил Бойко.
Он обратил внимание на то, что нынешний одесский градоначальник Геннадий Труханов является участником нескольких уголовных дел и, по мнению политика, работал на экс-президента Украины Петра Порошенко.
Что касается Скорика, то в разное время он возглавлял Одесскую область в качестве губернатора, а также руководил Одесским облсоветом. Он известен тем, что добивается правды о событиях 2 мая, поднимает вопросы застройки прибрежных территорий, переименования улиц и считает, что местная власть не выполняет возложенные на нее функции.