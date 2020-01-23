Народный депутат Украины Николай Скорик будет баллотироваться в мэры Одессы от своей партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Об этом сопредседатель политсилы Юрий Бойко сообщил в эфире телеканала «Репортер» 22 января

В Одессе чиновники зарабатывали на поддельных документах для мигрантов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Нашим кандидатом в мэры будет Николай Скорик, руководитель нашей региональной организации. Мы считаем, что он отстаивал и отстаивает интересы одесситов правильно, будем его поддерживать и рассчитываем, что он победит», — заявил Бойко.

Он обратил внимание на то, что нынешний одесский градоначальник Геннадий Труханов является участником нескольких уголовных дел и, по мнению политика, работал на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Что касается Скорика, то в разное время он возглавлял Одесскую область в качестве губернатора, а также руководил Одесским облсоветом. Он известен тем, что добивается правды о событиях 2 мая, поднимает вопросы застройки прибрежных территорий, переименования улиц и считает, что местная власть не выполняет возложенные на нее функции.