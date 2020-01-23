Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» (КИУ) считает, что выступление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова на политическом шоу «Свобода слова» содержало манипуляционные заявления. Об этом 23 января организация сообщила в Facebook

Эксперты КИУ проанализировали выступление Разумкова в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV 20 января и заявили, что по их оценке ряд заявлений были манипуляцией по своему содержанию. Дмитрий Разумков. Биографическая справка © Facebook Дмитрия Разумкова

«"Согласно регламенту раздаваться правки, таблицы должны за 10 дней. Однако, если исходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверть того, что было принято". Такое заявление можно рассматривать как манипуляционное, поскольку соблюдение Закона "О Регламенте Верховной Рады" является обязательным условием для принятия решений парламента», — говорится в сообщении.

По данным КИУ, разделение норм регламента на важные и не важные не является корректным. Несоблюдение регламента является основанием для признания законов неконституционными.

Также организация посчитала манипуляционными его утверждения о том, что Рада обеспечивала правительство теми механизмами, по которым они обращались, чтобы внедрять реформы в дальнейшем, поскольку число принятых правительственных законов на самом деле достаточно низкое.

«Турборежим — это быстрый режим работы» — манипуляция, поскольку Раде не удается сочетать скорость и качество принятия законов. Так называемый закон о децентрализации был отозван президентом только после того как его раскритиковали другие фракции Рады, а не потому что глава государства сам решил его доработать. Кроме того, организация считает, что представители власти пытались найти манипулятивные пути для принятия нужных решений, вместо того чтобы голосовать несколько раз.