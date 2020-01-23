Эксперты КИУ проанализировали выступление Разумкова в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV 20 января и заявили, что по их оценке ряд заявлений были манипуляцией по своему содержанию.
«"Согласно регламенту раздаваться правки, таблицы должны за 10 дней. Однако, если исходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверть того, что было принято". Такое заявление можно рассматривать как манипуляционное, поскольку соблюдение Закона "О Регламенте Верховной Рады" является обязательным условием для принятия решений парламента», — говорится в сообщении.
По данным КИУ, разделение норм регламента на важные и не важные не является корректным. Несоблюдение регламента является основанием для признания законов неконституционными.
Также организация посчитала манипуляционными его утверждения о том, что Рада обеспечивала правительство теми механизмами, по которым они обращались, чтобы внедрять реформы в дальнейшем, поскольку число принятых правительственных законов на самом деле достаточно низкое.
«Турборежим — это быстрый режим работы» — манипуляция, поскольку Раде не удается сочетать скорость и качество принятия законов. Так называемый закон о децентрализации был отозван президентом только после того как его раскритиковали другие фракции Рады, а не потому что глава государства сам решил его доработать. Кроме того, организация считает, что представители власти пытались найти манипулятивные пути для принятия нужных решений, вместо того чтобы голосовать несколько раз.