Всего 48% жителей Украины отрицательно оценивают существование теневой занятости в стране, говорится в результатах последнего исследования Центра Разумкова

По данным социологов, 14% опрошенных поддерживают «зарплаты в конвертах», 25% это безразлично, и только 48% украинцев воспринимают данное явление негативно.

Более того, 53,1% опрошенных согласны работать официально, но при этом получать «в конверте» часть зарплаты.

Азаров: Министры-соросята забыли, какая в стране минимальная зарплата © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Исследование было проведено в начале сентября 2019 года практически по всей Украине. Исключение составили Крым и неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Всего опросили 2018 респондентов 18 лет и старше.