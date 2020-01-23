По данным социологов, 14% опрошенных поддерживают «зарплаты в конвертах», 25% это безразлично, и только 48% украинцев воспринимают данное явление негативно.
Более того, 53,1% опрошенных согласны работать официально, но при этом получать «в конверте» часть зарплаты.
16,6% признали, что работают именно по такой схеме, а 20,1% рассказали, что трудятся вообще без оформления. Однако исследователи отмечают, что не все респонденты могли быть полностью откровенны, и незадекларированную зарплату получают намного больше граждан.
Исследование было проведено в начале сентября 2019 года практически по всей Украине. Исключение составили Крым и неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Всего опросили 2018 респондентов 18 лет и старше.