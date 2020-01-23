Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Конституцию особый статус Донбасса в том случае, если Россия пойдет на уступки по границе. Об этом в четверг, 23 января, со ссылкой на собственный источник в Офисе президента сообщил Telegram-канал «Резидент»

«Наш источник в ОП сообщил, что Владимир Зеленский готов внести в Конституцию особый статус Донбасса, если Россия пойдет на уступки по границе. Наша страна предлагает разместить на границе Украины с Россией смешанный военный контингент», — говорится в сообщении.

На российско-украинской границе. Трудности переходного периода от Порошенко к Зеленскому © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, Зеленский заявляет о необходимости отдать под контроль Киеву границу в Донбассе до проведения выборов для того, чтобы показать, что не готов брать на себя ответственность за выполнение Минских соглашений.