«Наш источник в ОП сообщил, что Владимир Зеленский готов внести в Конституцию особый статус Донбасса, если Россия пойдет на уступки по границе. Наша страна предлагает разместить на границе Украины с Россией смешанный военный контингент», — говорится в сообщении.
Согласно Минским соглашениям, Украина может взять под контроль границу с РФ только после проведения выборов в республиках Донбасса. Украинская сторона отказывается соглашаться на подобные условия.
По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, Зеленский заявляет о необходимости отдать под контроль Киеву границу в Донбассе до проведения выборов для того, чтобы показать, что не готов брать на себя ответственность за выполнение Минских соглашений.