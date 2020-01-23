Поставки нефти из России трубопроводным транспортом на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе составят около 400 тысяч тонн. Об этом 23 января сообщил "Интерфакс-Запад" со ссылкой на источник в нефтяной отрасли

Баку и Минск обсуждают вариант поставки нефти в Белоруссию через Украину © РИА Новости, Всеволод Тарасевич | Перейти в фотобанк Михаила Гуцериева, который реализует в Белоруссии ряд крупных инвестпроектов.

«По предварительной оценке, общие поставки нефти из России по "трубе" в январе составят порядка 400 тысяч тонн, в том числе 310 тысяч тонн на "Нафтан" и около 90 тысяч тонн на Мозырский НПЗ», — сообщил источник.

В концерне «Белнефтехим» воздержались от официального подтверждения объема поставок, но сам факт поставки нефтяного сырья на оба белорусских НПЗ подтвердили.

«В настоящее время поставки нефти из РФ трубопроводным транспортом осуществляются как на "Нафтан", так и на Мозырский НПЗ. По-прежнему обеспечивается полное удовлетворение потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах. Поставки на внешние рынки открыты», — сказал представитель пресс-службы концерна.

Во вторник, 21 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти республика должна импортировать через Балтийские страны и Украину. Он также подчеркнул, что Минск готов покупать нефть по мировым ценам за пределами России.

В прошлом году Белоруссия импортировала из России 17,6 миллионов тонн нефти.