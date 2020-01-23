Окружной административный суд Киева обязал украинское правительство утвердить реестр памятников Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Харьковского городского совета 22 января

Дюков рассказал, что должна будет сделать РФ, если Одесса и Харьков захотят к ней присоединиться © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

С апреля 2015 года и до настоящего времени украинское правительство не утвердило Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны, что является нарушением закона, отметил заместитель директора юридического департамента Константин Прокопьев, который представлял интересы горсовета в суде.

По его словам, без реестра памятников органы местного самоуправления не могут осуществлять свои полномочия в сфере переименования улиц, скверов и других объектов топонимики в том, что касается увековечения победы над нацизмом, в частности памяти советского полководца Георгия Жукова.