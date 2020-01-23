Осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов не верит в стратегию президента Украины Владимира Зеленского по примирению с Россией. Об этом 22 января он рассказал в комментарии изданию LIGA.net, находясь на форуме в Давосе

«Президент, который хочет мира любой ценой — это именно то, что хочет [Владимир] Путин. Это слабая позиция. Зеленский думает, что можно договориться», — заявил Сенцов.

Пустышка: Олег Сенцов как политический фантом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Путин «жесткий» и его «невозможно расположить».

«Либо Зеленский не понимает, что он делает. Либо на что-то надеется. Но эта политика не сработает. Было разведение войск, например. Стрельбы стало меньше, но погибших все еще много. Посмотрим, что будет дальше», — добавил Сенцов.

Ранее Сенцов заявлял, что считает Зеленского искренним человеком, а вот членов его команды — «мутными».