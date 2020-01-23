Бывший атошник Михаил Майман прокомментировал инцидент с дракой в киевском ресторане, который возник между ним и нардепом от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ильей Кивой. Соответствующее видео опубликовали 22 января на YouTube-канале «Наш»

Нардеп Кива подрался с атошником в киевском ресторане © Скриншот из видео

«Илья сидел со своими друзьями. Как я уже сейчас знаю, это оказались уголовные авторитеты Днепропетровска и других областей. Мы стали выходить, потому что Илья громко разговаривает, все знают. Они как раз делили Днепропетровскую область, направления, кто поставляет, кто что отправляет, какие поставки. Илья сказал: "Я все вопросы решу, Арсен у меня на телефоне". Я просто сидел рядом, слышал. Сидела дочь друга, Кива громко разговаривал, матерился. Мы решили покинуть это помещение, потому что ребенок маленький, а Илья "хорошие" высказывания знает», — рассказал пострадавший.

Он с друзьями встал и направился к выходу из заведения. В это время кто-то из приятелей Кивы показал депутату на атошника. Тот остановил уходящего.

«Стой, я сейчас тебе объясню. Я тебя предупреждал, что я тебе голову отрежу?», — спросил нардеп и ударил оппонента в нос. Атошник оттолкнул нападавшего.

Он объяснил, что был знаком с Кивой со времен совместной службы в так называемой зоне АТО. Контакты между ними были и после. Пострадавший также рассказал, что ранее получал от Кивы угрозы.

Накануне в ресторане МОССО в центре Киева возник конфликт между нардепом Ильей Кивой и ветераном АТО Михаилом Майманом. Это зафиксировали камеры наблюдения. На записи видно, как Кива подходит к оппоненту и бьет его головой в лицо. В ответ тот ударяет нардепа кулаком по носу.