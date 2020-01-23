По его словам, договоренности между Минском и Москвой будут достигнуты в ближайшее время.
«Двусторонний отраслевой диалог по взаимодействию в энергетической сфере не прерывался и в январе. Несмотря на определенные различия в подходах сторон, оптимальные решения, которые устроят партнеров, должны быть найдены в ближайшее время, что также подтвердит масштаб и практику двустороннего взаимодействия по нефти и газу», — говорится в сообщении.
Москва и Минск должны были согласовать тариф на прокачку нефти к середине января, однако прийти к взаимопониманию не удалось, так как Белоруссия настаивает на повышении тарифа на 16,6%, а РФ с таким ростом цены не согласна.
Ранее госконцерн «Белнефтехим» сообщил, что страна закупила партию нефти в Норвегии.