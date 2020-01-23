Россия и Белоруссия найдут оптимальные решения по спорным вопросам, связанным с поставками нефти и газа. Об этом говорится в заявлении посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, распространенном дипмиссией 23 января

По его словам, договоренности между Минском и Москвой будут достигнуты в ближайшее время.

«Двусторонний отраслевой диалог по взаимодействию в энергетической сфере не прерывался и в январе. Несмотря на определенные различия в подходах сторон, оптимальные решения, которые устроят партнеров, должны быть найдены в ближайшее время, что также подтвердит масштаб и практику двустороннего взаимодействия по нефти и газу», — говорится в сообщении.

Блеск и нищета Белорусской империи © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Ранее госконцерн «Белнефтехим» сообщил, что страна закупила партию нефти в Норвегии.