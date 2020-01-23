Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что нынешнее правительство останется настолько долго, насколько будет позволять доверие внутри команды. Он сказал об этом на «Украинском завтраке» в Давосе 23 января, передает "Интерфакс-Украина"

Несостоявшаяся отставка. Кто кого переиграл на Украине © Facebook, Олексій Гончарук | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский не принял, в медиапространстве Украины появилось много разговоров о возможной отставке правительства.

Гончарук заявил, что различные «провокации, манипуляции, сливы и грязные игры» вокруг Кабмина сейчас ведут группы влияния, которым некомфортно работать с честным правительством.

«Правительство никуда не уходит. Правительство продолжает работать. Мы не планируем никакие отставки — это слухи… Мы будем оставаться настолько долго, насколько нам будет позволять это доверие внутри команды. Сейчас <…> у нас прекрасные отношения внутри команды, с президентом», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что команда президента будет работать далее в том ключе, который уже задан — это «евроинтеграция, открытость миру, борьба с коррупцией, упрощение процедур».