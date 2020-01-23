Украина запросила два часа на встречу президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом в четверг, 23 января, сообщил Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на собственный источник в Офисе президента

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что из-за плотного графика главы российского государства встречи с иностранными коллегами на памятных мероприятиях, посвященных Холокосту, у него могут состояться только «на ногах».

«Наш источник в ОП сообщил, что встреча между президентами Украины и России таки состоится в Израиле. Несмотря на риторику помощника Владимира Путина о возможной встрече "на ногах", сейчас согласовываются именно прямые переговоры. Наша страна запросила два часа на встречу между лидерами», — говорится в сообщении.

По данным источника, с украинской стороны вопрос встречи курирует помощник Зеленского Андрей Ермак.