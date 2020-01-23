В Херсоне неизвестные подожгли офис штаба «Партии Шария» - политсила объявила о вознаграждении за поимку виновников пожара. Об этом шеф-редактор сайта Шарий.net Ольга Шарий сообщила на своей странице в Facebook 23 января

Шарий: «Зеленский лично дал распоряжение разобраться с нападениями» © Facebook/Анатолий Шарий

Шарий заявила, что подобное происходит потому, что власть, которая обещала сажать, бездействует. Шеф-редактор же в свою очередь пообещала, что их партия и ее сторонники не будут «хавать» эти ситуации.

Так, она напомнила об инциденте, когда неизвестные облили мочой националиста Евгения Строканя, который был в числе напавших на активистов «Партии Шария» 6 декабря в Киеве.

«Иногда стоит только подумать, а уже появляются народные мстители, которые напаивают мочой. Бывает же такое. Даже не подумали бы никогда такое делать. Мы вторую щеку подставлять не будем. Надо будет — пойдем войной, но своих людей защитим. Законной войной, безусловно. Или же — пусть власть займется своими прямыми обязанностями и защищает эту страну от беспредела», — написала Шарий.

Позднее она также сообщила, что «Партия Шария» объявила вознаграждение: 50 тысяч гривен (127,2 тысячи рублей) за предоставление видео с регистраторов или камер наблюдения с четким изображением нападающих на офис и 100 тысяч гривен (254,3 тысячи рублей) за подтвержденную информацию о том, кто совершил поджог.