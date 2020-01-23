«Быть в Украинском доме в Давосе стоит хотя бы затем, чтобы увидеть, как Владимир Зеленский тепло общается с Лакшми Митталом и на глазах других инвесторов записывает в его телефон свой мобильный», — написала Осмоловская.
По ее словам, Украину принимают очень хорошо, помещение забито до отказа на всех панелях.
Зеленский в Давосе провел встречу с главой правления и генеральным директором продовольственной компании из США Cargill Inc. Дэвидом Макленнанном. В ходе переговоров украинский президент рассказал о земельной реформе.