Президент Украины Владимир Зеленский записал свой номер в телефон владельца компании «АрселорМиттал Кривой Рог» - индийского бизнесмена Лакшми Миттала. Снимок с их встречи 22 января опубликовала пресс-секретарь «Нафтогаза» Алена Осмоловская на своей странице в Facebook

Депутаты Верховной Рады рассказали, за чьи деньги ездили в Давос © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский тепло общается с Лакшми Митталом и на глазах других инвесторов записывает в его телефон свой мобильный», — написала Осмоловская.

По ее словам, Украину принимают очень хорошо, помещение забито до отказа на всех панелях.

Зеленский в Давосе провел встречу с главой правления и генеральным директором продовольственной компании из США Cargill Inc. Дэвидом Макленнанном. В ходе переговоров украинский президент рассказал о земельной реформе.