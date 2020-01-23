Посылки с популярного сайта AliExpress могут быть заражены китайским коронавирусом nCoV. Об этом в четверг, 23 января, сообщило РИА Новости

По мнению заведующего лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаила Щелканова, заражение возможно, если к посылке прикасался больной человек.

«Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться», — объяснил он.

Китайская опасность. Украина и Россия готовятся к новому вирусу, угрожающему человечеству © AFP, STR / AFP | AFP, STR / AFP | Перейти в фотобанк Галина Кожевникова считает, что передача вируса через посылки маловероятна, так как возбудитель очень чувствителен к условиям окружающей среды.

Представители AliExpress также уверяют, что риска передачи вируса через заказ интернет-товаров не выявлено.

В Китае тем временем растет число заболевших вирусной пневмонией. Коронавирус уже подхватили 571 человек в 25 провинциях Китая, 17 из них скончались.